Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России

Во втором квартале (с апреля по май) 2024 года ожидается пик инфляции в России. Такое заявление сделал первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган.
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