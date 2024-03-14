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Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России

Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России

Во втором квартале (с апреля по май) 2024 года ожидается пик инфляции в России. Такое заявление сделал первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган.

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