В МВД Якутии открыли мемориальную доску в память о погибшем при исполнении воинского долга старшем прапорщике полиции в отставке Сергее Гудкове

Сегодня в МВД по Республике Саха (Якутия) состоялось мемориальное мероприятие памяти старшего прапорщика полиции в отставке Сергея Гудкова, павшего смертью храбрых в мае прошлого года в ходе специальной военной операции.
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