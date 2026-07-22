Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В МВД Якутии открыли мемориальную доску в память о погибшем при исполнении воинского долга старшем прапорщике полиции в отставке Сергее Гудкове

Сегодня в МВД по Республике Саха (Якутия) состоялось мемориальное мероприятие памяти старшего прапорщика полиции в отставке Сергея  Гудкова, павшего смертью храбрых в мае прошлого года в ходе специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии