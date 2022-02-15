Страна и люди

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Почему ПЦР-тестирование в России выгоднее, чем торговля золотом?

Почему ПЦР-тестирование в России выгоднее, чем торговля золотом?

Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке обоснованности стоимости ПЦР-тестов. Впрочем, чем бы ни закончились изыскания антимонопольщиков, за последние два года медицинские лаборатории уже успели искупаться в золотом водопаде.

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