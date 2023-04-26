Аргументы недели

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Китай показал план будущих исследований дальнего космоса

В Китае раскрыли свои планы о будущих космических исследованиях дальнего космоса, в которые входит зондирование Луны и других космических тел Солнечной системы.

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