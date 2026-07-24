Trump’s Nuclear Gamble Could Spell Disaster for the Middle East

Trump likes to test big ideas in real time, and very publicly. Earlier this week, Washington was prepared to surrender one of its most valuable bargaining chips with Saudi Arabia, without the conditions one would expect from American foreign policy.
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