"Всякой гадости по колено": "фонтан" из нечистот в элитном районе выводит из себя горожан

"Всякой гадости по колено": "фонтан" из нечистот в элитном районе выводит из себя горожан

Рядом с железнодорожным переходом в элитном районе на мысе Чумака во Владивостоке выпиющая ситуация уже несколько дней подряд выводит из себя местных жителей.

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