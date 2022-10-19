Закон, порядок, государство

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Проезд транспорта одновременно перекрыли на нескольких улицах Уссурийска

Проезд транспорта одновременно перекрыли на нескольких улицах Уссурийска

В среду, 19 октября, сразу в нескольких районах Уссурийска вводятся ограничения движения транспорта. Причина — разного рода дорожные работы.

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