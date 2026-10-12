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Мировое обозрение

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В ЦБ назвали россиянам три выгодных сценария с цифровым рублём

В ЦБ назвали россиянам три выгодных сценария с цифровым рублём

Главное в тезисах: Бесплатные переводы без лимита: зампред Банка России Зульфия Кахруманова подтвердила, что переводы физлицам через платформу цифрового рубля идут без комиссии и без ограничений по сумме.

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