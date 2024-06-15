Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

Российский президент Владимир Путин поздравил медработников с их профессиональным праздником. Политик обратился ко всем, кто занимается медициной в поликлиниках и больницах, службах скорой помощи и санитарной авиации, федеральных медорганизациях и сельских фельдшерских пунктах, а также в армейских госпиталях и в зоне СВО.
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