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Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

Российский президент Владимир Путин поздравил медработников с их профессиональным праздником. Политик обратился ко всем, кто занимается медициной в поликлиниках и больницах, службах скорой помощи и санитарной авиации,  федеральных медорганизациях и сельских фельдшерских пунктах, а также в армейских госпиталях и в зоне СВО.

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