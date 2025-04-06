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Царьград

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Беспилотники над Ростовской областью: Жители слышат взрывы

Беспилотники над Ростовской областью: Жители слышат взрывы

Этой ночью украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. Жители рассказали о взрывах в небе.В Ростовской области в ночь на 6 апреля были слышны взрывы, пишет тг-канал Mash.

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