Гавайские семьи, пострадавшие от утечки реактивного топлива ВМС США, беспокоятся о раке и готовят судебный иск

Битва за привлечение американских военных к ответственности за загрязнение общественной питьевой воды реактивным топливом из хранилища топлива Red Hill продолжается почти год после того, как тысячи жителей заболели в прошлом году, сообщает «phys.
Битва за привлечение американских военных к ответственности за загрязнение общественной питьевой воды реактивным топливом из хранилища топлива Red Hill продолжается почти год после того, как тысячи жителей заболели в прошлом году, сообщает «phys.
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