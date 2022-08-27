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Гавайские семьи, пострадавшие от утечки реактивного топлива ВМС США, беспокоятся о раке и готовят судебный иск

Гавайские семьи, пострадавшие от утечки реактивного топлива ВМС США, беспокоятся о раке и готовят судебный иск

Битва за привлечение американских военных к ответственности за загрязнение общественной питьевой воды реактивным топливом из хранилища топлива Red Hill продолжается почти год после того, как тысячи жителей заболели в прошлом году, сообщает «phys.

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