Снега в избытке. Паводок-2025 на Алтае может пройти по напряженному сценарию

Гидролог рассказала о тревожной тенденции, однако уточнила, что пока прогнозы делать слишком рано В Алтайском крае весенний паводок может пойти по напряженному сценарию: на 20 января запасы воды в снежном покрове в большинстве бассейнов рек превысили многолетние показатели.