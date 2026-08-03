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Таиланд признал, что убийство россиян в Паттайе ударило по туристическому имиджу страны

Таиланд признал, что убийство россиян в Паттайе ударило по туристическому имиджу страны

Власти усиливают меры безопасности для туристов Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе негативно отразилось на образе страны как популярного туристического направления.

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