Таиланд признал, что убийство россиян в Паттайе ударило по туристическому имиджу страны

Власти усиливают меры безопасности для туристов Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе негативно отразилось на образе страны как популярного туристического направления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии