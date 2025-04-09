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Царьград

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Иностранные силы обвиняют в провокациях на митинге в центре Тбилиси

Иностранные силы обвиняют в провокациях на митинге в центре Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил иностранные силы в организации провокаций на митинге в центре Тбилиси, у мемориала "9 апреля".

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