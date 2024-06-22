Женщины просто устали от мужчин, проблемных отношений и лишней возни?

Аурелия Запсенко

Да уж, вспоминаются слова героини фильма "Вам и не снилось" в исполнении актрисы Соловей: замуж надо выходить в 17 лет за мальчика, катающего тебя на велосипеде и тайком целующего в затылок. Действительно, в этом возрасте мы ещё не утратили иллюзий, возвышенного отношения к противоположному полу.Ещё не ненавидим друг друга,не посылаем в адрес оппонента всяческие проклятия и кары небесные. Чем старше,тем труднее и меньше вероятности сойтись.