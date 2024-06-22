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Всё о женщинах

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Женщины просто устали от мужчин, проблемных отношений и лишней возни?

Женщины просто устали от мужчин, проблемных отношений и лишней возни?

«Нету свету, нету свету, Нету электричества. Нету качества мужчин Не нужно их количества.» Народная мудрость В зарубежных соцсетях набирает силу движение «boy sober».

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Да уж, вспоминаются слова героини фильма &quot;Вам и не снилось&quot; в исполнении актрисы Соловей: замуж надо выходить в 17 лет за мальчика, катающего тебя на велосипеде и тайком целующего в затылок. Действительно, в этом возрасте мы ещё не утратили иллюзий, возвышенного отношения к противоположному полу.Ещё не ненавидим друг друга,не посылаем в адрес оппонента всяческие проклятия и кары небесные. Чем старше,тем труднее и меньше вероятности сойтись.
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