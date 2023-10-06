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Быстров: Миранчуку нужно было валить из «Аталанты» летом

Быстров: Миранчуку нужно было валить из «Аталанты» летом

Россиянин практически лишён игровой практики.Россиянин практически лишён игровой практики.Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку минувшим летом надо было уходить из итальянского клуба.

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