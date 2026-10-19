“Republicans are racing to shore up their red wall as it starts to crumble,” Politico reports. “In the states that propelled Donald Trump and his MAGA movement to power a decade ago, the GOP is staring down close races all over the map and bracing for the worst.
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