© Александр Вильф/РИА НовостиГенеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что российские фигуристы, получившие приглашения на предстоящие этапы Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), имеют визы для въезда в страны, где будут проходить прокаты.