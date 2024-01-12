Вузы заявили о планах повысить цены на платное образование

Президент Ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов в беседе с «Известиями» сообщил, что в новом учебном году российские вузы могут повысить стоимость получения высшего образования на платной основе .
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