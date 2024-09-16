Корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко» отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».
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