Юрист Гусятникова: жители России с большими вкладами в банках могут лишиться соцвыплат и субсидий

А еще их могут заставить вернуть уже выплаченные деньги.Остаться без дополнительных соцвыплат и субсидий, а также оказаться под угрозой необходимости вернуть уже выплаченные деньги могут те жители России, у которых имеются крупные вклады в банках.
А еще их могут заставить вернуть уже выплаченные деньги.Остаться без дополнительных соцвыплат и субсидий, а также оказаться под угрозой необходимости вернуть уже выплаченные деньги могут те жители России, у которых имеются крупные вклады в банках.
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