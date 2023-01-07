Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Да разве только в Твери прощаются с погибшими воинами. Вечная память и слава воинам России отдавшим жизнь в борьбе с ...В Твери простилис...
  • Сергей Лахов
    Интересненько.Жительница Тверск...
  • Владимир
    А когда почта России признает ЛДНР?Почта России и из...

Полицейские напоминают жителям Тверской области о противоугонных мерах

Полицейские напоминают жителям Тверской области о противоугонных мерах

В холодное время года случаи угона автомобилей учащаются. Причиной этого становится невнимательность самих владельцев транспортных средств — нередко автолюбители заводят машину и отлучаются в магазин или домой, оставив ключи в замке зажигания.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх