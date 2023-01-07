Полицейские напоминают жителям Тверской области о противоугонных мерах

В холодное время года случаи угона автомобилей учащаются. Причиной этого становится невнимательность самих владельцев транспортных средств — нередко автолюбители заводят машину и отлучаются в магазин или домой, оставив ключи в замке зажигания.
В холодное время года случаи угона автомобилей учащаются. Причиной этого становится невнимательность самих владельцев транспортных средств — нередко автолюбители заводят машину и отлучаются в магазин или домой, оставив ключи в замке зажигания.
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