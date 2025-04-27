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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Джимми Батлер, скорее всего, сможет принять участие в следующем матче серии с «Хьюстоном»

Батлер участвовал в разминке перед 3-м матчем серии, но, по информации Слейтера, «медштаб решил не выпускать его, чтобы дать телу еще два дня на восстановление, однако есть уверенность, что он вернется к четвертой игре».

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