При содействии свердловского Уполномоченного отменено решение о взыскании с предприятия более 268 миллионов рублей

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елене Артюх обратилось предприятие с жалобой на действия налогового органа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Региональные уполномоченные разделились в подходах к предложению «Корпорации МСП» ввести обязательное нормативное регулирование контроля исполнения договоров аренды муниципального имущества
- Состоялось совместное заседание общественного экспертного совета при свердловском бизнес-омбудсмене и регионального совета по оценочной деятельности
Свежие комментарии