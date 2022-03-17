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Российские власти нашли еще один способ обхода санкций

Российские власти нашли еще один способ обхода санкций

Власти России могут разрешить параллельный импорт. Что это даст экономике.Российские власти совместно с представителями промышленности составляют список товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

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