Российские власти нашли еще один способ обхода санкций

Власти России могут разрешить параллельный импорт. Что это даст экономике.Российские власти совместно с представителями промышленности составляют список товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Власти России могут разрешить параллельный импорт. Что это даст экономике.Российские власти совместно с представителями промышленности составляют список товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
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