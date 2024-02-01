Как делают АБС и ESP в России: видео с завода

Итэлма – один из основных российских производителей автомобильной электроники. Компания выпускает блоки управления двигателем, топливные рампы, впускные воздушные тракты, блоки ЭРА-ГЛОНАСС и много еще чего.
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