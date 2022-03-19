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Санкции не повлияли на лекарственное обеспечение югорчан, а сложившийся дефицит ряда препаратов связан с «искусственным спросом»

Санкции не повлияли на лекарственное обеспечение югорчан, а сложившийся дефицит ряда препаратов связан с «искусственным спросом»

Санкции не повлияли на лекарственное обеспечение граждан в Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом заявил заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян, отвечая на вопрос, почему из аптек пропали лекарства, необходимые при заболеваниях щитовидной железы, в частности L-тироксин, который необходимо принимать каждый день.

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