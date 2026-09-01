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Сергей Голубев поздравил школьников и педагогов с 1 сентября

Сергей Голубев поздравил школьников и педагогов с 1 сентября

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев поздравил учителей, воспитателей, школьников и студентов с началом нового учебного года.

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