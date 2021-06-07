Правительство Японии отреагировало на слова Путина о мирном договоре

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что правительство Японии в курсе слов Владимира Путина о переговорах по мирному договору, сказанных им на встрече с руководителями мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что правительство Японии в курсе слов Владимира Путина о переговорах по мирному договору, сказанных им на встрече с руководителями мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.
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