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Правительство Японии отреагировало на слова Путина о мирном договоре

Правительство Японии отреагировало на слова Путина о мирном договоре

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что правительство Японии в курсе слов Владимира Путина о переговорах по мирному договору, сказанных им на встрече с руководителями мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.

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