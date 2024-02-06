Онлайн-галерея Elephant in the Louvre объявила о новом составе художников

Онлайн-галерея современного искусства Elephant in the Louvre в 1,5 раза расширила состав художников: теперь на арт-платформе можно приобрести работы 25 авторов, в том числе 10 победителей опен-колла «Statements» и 5 новых приглашенных художников, среди которых постоянные участники ярмарки современного искусства Cosmoscow Кирилл Гаршин, Петр Кирюша, Наталия Спечинская и Егор Плотников.