Нетаньяху назвал позором западные призывы прекратить поставки оружия Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что его страна победит в конфликте с проиранскими силами без помощи Запада, в котором призвали ввести эмбарго на поставки вооружений еврейскому государству.
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