Не стало 10-го чемпиона мира по шахматам

Ушел из жизни уроженец Санкт-Петербурга Борис Спасский. Известный петербуржец (хотя по версии того времени — ленинградец), 10-й чемпион мира Борис Спасский, хотя и восстановился после двух инсультов, скончался на 89 году жизни.
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