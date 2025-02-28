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Не стало 10-го чемпиона мира по шахматам

Не стало 10-го чемпиона мира по шахматам

Ушел из жизни уроженец Санкт-Петербурга Борис Спасский. Известный петербуржец (хотя по версии того времени — ленинградец), 10-й чемпион мира Борис Спасский, хотя и восстановился после двух инсультов, скончался на 89 году жизни.

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