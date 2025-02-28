Не стало 10-го чемпиона мира по шахматам

Ушел из жизни уроженец Санкт-Петербурга Борис Спасский. Известный петербуржец (хотя по версии того времени — ленинградец), 10-й чемпион мира Борис Спасский, хотя и восстановился после двух инсультов, скончался на 89 году жизни.