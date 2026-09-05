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Продажа подразделения Excel Industries компанией Stanley Black & Decker

Продажа подразделения Excel Industries компанией Stanley Black & Decker

Нью-йоркский производитель инструментов и оборудования Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) 4 сентября 2026 года официально сообщил о заключении окончательного соглашения по продаже своего дочернего предприятия Excel Industries компании Bad Boy Mowers.

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