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Татар-информ

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Прибавка к пенсии за стаж на селе: кто вправе получать в Татарстане

Прибавка к пенсии за стаж на селе: кто вправе получать в Татарстане

Кому платят сельскую надбавку к пенсии Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Некоторые пенсионеры в Татарстане имеют право на дополнительную выплату за продолжительный стаж работы в сельской местности.

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