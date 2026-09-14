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Регионы России

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Apple разрабатывает игровые контроллеры для iPhone под брендом Beats

Apple разрабатывает игровые контроллеры для iPhone под брендом Beats

Согласно анализу кода macOS версии 26.7, в разработке находятся два аксессуара с идентификаторами T6502 и T1057.

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