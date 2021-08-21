Украинцы сменили национальность

Андрей СмирновПолитикаУкраинцы сменили национальностьУкраинские наемники, которых американцы забыли в Афганистане, сказали талибам, что они русские. «Это прокатило».Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий АлександровВ качестве туристов везде русскими представляются - как и все "свободолюбивые" из Союза - уродливую хохложопую мову нигде не понимают и древних укров обезьянами считают.Ваша СветлостьНе понял, нам-то эти ублюдки зачем? Пусть они лучше пол сменят и идут в гаремы к талибам.:)))ЛНЛеонид НиконоровОтдать этих тварей талибам !!! Или в ДНР для праведного суда над этими мразями !!! И нечего эту нечисть жалеть !!!Аркадий АлександровОформить как спецоперацию ГРУ по захвату мародёров и передать талибам для суда по шариату - всё по справедливости и вполне законно.Homo Sapiensгады они! Даже не националисты, всегда готовы стать русскими, когда выгодно! Одним словом, вырусь и манкурты!Комментировать
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