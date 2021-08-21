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Украинцы сменили национальность

Украинцы сменили национальность

Украинские наемники, которых американцы забыли в Афганистане, сказали талибам, что они русские. «Это прокатило».

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Аркадий Александров
В качестве туристов везде русскими представляются - как и все "свободолюбивые" из Союза - уродливую хохложопую мову нигде не понимают и древних укров обезьянами считают.
Ваша Светлость
Не понял, нам-то эти ублюдки зачем? Пусть они лучше пол сменят и идут в гаремы к талибам.:)))
Леонид Никоноров
Отдать этих тварей талибам !!! Или в ДНР для праведного суда над этими мразями !!! И нечего эту нечисть жалеть !!!
Аркадий Александров
Оформить как спецоперацию ГРУ по захвату мародёров и передать талибам для суда по шариату - всё по справедливости и вполне законно.
Homo Sapiens
гады они! Даже не националисты, всегда готовы стать русскими, когда выгодно! Одним словом, вырусь и манкурты!

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