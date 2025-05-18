Латвийского наёмника с опытом боёв ликвидировали в зоне СВО наши бойцы. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Латвийского наёмника с опытом боёв ликвидировали в зоне СВО наши бойцы. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровСтало известно о том, что русские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации иностранного наёмника ВСУ из Латвии Никиту Таренова.