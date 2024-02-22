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Китай

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Наложенное США вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе делает ситуацию в анклаве еще более опасной -- МИД КНР

Пекин, 21 февраля /Синьхуа/ -- Различные стороны, включая Китай, выразили сильное разочарование и недовольство тем, что Соединенные Штаты вновь наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности /СБ/ ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

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