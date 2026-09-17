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Ситуационные центры обеспечат мониторинг выборов во всех регионах России

Ситуационные центры обеспечат мониторинг выборов во всех регионах России

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. В Единый день голосования ситуационные центры «Единой России» начнут работу во всех 89 регионах России.

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