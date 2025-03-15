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ГОТОВИТЬ ЛЕГКО

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МАРИНОВАННАЯ СВЕКЛА РЕЦЕПТ. СЫРАЯ СВЁКЛА ПО-КОРЕЙСКИ.

Хотите узнать, как приготовить свёклу по-корейски, сохранив при этом максимум полезных веществ? Тогда этот рецепт маринованной свёклы именно для вас! Вы удивитесь, насколько вкусной может быть сырая свёкла в остром маринаде, а процесс приготовления окажется проще, чем вы думали.

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