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Царьград

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Южная группировка войск сбила 111 беспилотников ВСУ за сутки

Южная группировка войск сбила 111 беспилотников ВСУ за сутки

Южная группировка войск за прошедшие сутки уничтожила 111 беспилотников ВСУ, включая 82 тяжелых коптерного и 29 самолетного типа.

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