Южная группировка войск сбила 111 беспилотников ВСУ за сутки

Южная группировка войск за прошедшие сутки уничтожила 111 беспилотников ВСУ, включая 82 тяжелых коптерного и 29 самолетного типа.
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