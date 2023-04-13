РИА Новости: жительница Артемовска заявила о поджоге ВСУ домов для съемки видеосюжетов

Жительница Артемовска (украинское название — Бахмут), которая была эвакуирована из города, заявила, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно поджигали местные дома для того, чтобы снимать различные видеосюжеты, передает РИА Новости.
Жительница Артемовска (украинское название — Бахмут), которая была эвакуирована из города, заявила, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно поджигали местные дома для того, чтобы снимать различные видеосюжеты, передает РИА Новости.
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