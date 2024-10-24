Аэропорт Нового Уренгоя перейдет на осенне-зимнее расписание 27 октября

Воздушная гавань Нового Уренгоя с воскресенья, 27 октября, переходит на осенне-зимнее расписание. График будет действовать до 30 марта 2025 года, сообщили на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте».
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