TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Вот наши бойцы на фронте и узнали всю правду о проектах якобы в помощь фронту от первого канала.Всё это делается по п...“Разогнать всех! ...
  • Валентин Воробьев
    Трутень он а не артист! Он в России и в Израиле всего лишь нахлебник, захребетник - всё ему подай, а он ответным чувс...“Сейчас плюют мне...
  • Валерий Ребров
    Пусть приедет в Россию,а то за несколькими границами смелый очень“Малыш не захочет...

“Малыш не захочет”, – Даня Милохин вызвал на бой патриота Владимира Соловьева

“Малыш не захочет”, – Даня Милохин вызвал на бой патриота Владимира Соловьева

Сбежавший в Дубай Даня Милохин неожиданно осмелел. Скандальный блогер решил подраться с патриотом Владимиром Соловьевым после того, как российский журналист публично назвал его «ошибкой заблудившегося сперматозоида».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЭМЭН Иваницкий
недоносок((( там надо папашу за яйца подвесить...
Ответить
9 час.
Валерий Ребров
Пусть приедет в Россию,а то за несколькими границами смелый очень
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх