“Малыш не захочет”, – Даня Милохин вызвал на бой патриота Владимира Соловьева

Сбежавший в Дубай Даня Милохин неожиданно осмелел. Скандальный блогер решил подраться с патриотом Владимиром Соловьевым после того, как российский журналист публично назвал его «ошибкой заблудившегося сперматозоида».
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