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Единственной дочери Лолиты исполнилось 27 лет: почему Ева живёт за границей и осталась без наследства певицы

Единственной дочери Лолиты исполнилось 27 лет: почему Ева живёт за границей и осталась без наследства певицы

Единственная дочь певицы Лолиты Милявской, 27-летняя Ева, уже несколько лет живёт за пределами России и практически не появляется на публике.

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