ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях должна была состояться встреча Сергея Викторовича Лаврова с иностранными послами западных государств.
Отправить домой с волчьим билетом. Иностранные послы дёрнулись на Лаврова
Комментарии
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Vladimir Moskvin
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1 час.
Liudmila Kosteley
А разве НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ, или САМО ПРАВИТЕЛЬСТВО задавали кому-нибудь ВОПРОС:"ПРИЗНАЁТЕ ЛИ ВЫ ПРЕЗИДЕНТА в РФ?" А почему только ОТВЕТ? А где ВОПРОС и КТО его ЗАДАВАЛ? А то, С.Лавров, как один из ЛУЧШИХ ДИПЛОМАТОВ. ОТВЕТИЛ БЫ ВАМ.
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эти засланные или присланные уже подготовили почву для рЭволюции мигрантов на выборы ПРЕЗИДЕНТА РФ, поэтому как говорится ..опа в гг, а если бы приехали, то вонь уже была бы обличена, засиделись они здесь в России, домой пора со штампом - не впускать, хоть потоп!
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59 мин.
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