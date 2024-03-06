Отправить домой с волчьим билетом. Иностранные послы дёрнулись на Лаврова

Liudmila Kosteley

А разве НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ, или САМО ПРАВИТЕЛЬСТВО задавали кому-нибудь ВОПРОС:"ПРИЗНАЁТЕ ЛИ ВЫ ПРЕЗИДЕНТА в РФ?" А почему только ОТВЕТ? А где ВОПРОС и КТО его ЗАДАВАЛ? А то, С.Лавров, как один из ЛУЧШИХ ДИПЛОМАТОВ. ОТВЕТИЛ БЫ ВАМ.