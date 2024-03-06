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Отправить домой с волчьим билетом. Иностранные послы дёрнулись на Лаврова

Отправить домой с волчьим билетом. Иностранные послы дёрнулись на Лаврова

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  На днях должна была состояться встреча Сергея Викторовича Лаврова с иностранными послами западных государств.

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Комментарии
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Vladimir Moskvin
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1 час.
Liudmila Kosteley
А разве НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ, или САМО ПРАВИТЕЛЬСТВО задавали кому-нибудь ВОПРОС:&quot;ПРИЗНАЁТЕ ЛИ ВЫ ПРЕЗИДЕНТА в РФ?&quot; А почему только ОТВЕТ? А где ВОПРОС и КТО его ЗАДАВАЛ? А то, С.Лавров, как один из ЛУЧШИХ ДИПЛОМАТОВ. ОТВЕТИЛ БЫ ВАМ.
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эти засланные или присланные уже подготовили почву для рЭволюции мигрантов на выборы ПРЕЗИДЕНТА РФ, поэтому как говорится ..опа в гг, а если бы приехали, то вонь уже была бы обличена, засиделись они здесь в России,  домой пора со штампом - не впускать,  хоть потоп!
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59 мин.

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