Данные о продажах Final Fantasy 16 оказались фейком, японский журналист извинился Х...

Данные о продажах Final Fantasy 16 оказались фейком, японский журналист извинилсяХидэки Ясуда, аналитик Toyo Securities, извинился за ошибочное заявление о продажах Final Fantasy 16, которое он ранее оценил в 3,5 млн копий.
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