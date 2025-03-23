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Данные о продажах Final Fantasy 16 оказались фейком, японский журналист извинился Х...

Данные о продажах Final Fantasy 16 оказались фейком, японский журналист извинился Х...

Данные о продажах Final Fantasy 16 оказались фейком, японский журналист извинилсяХидэки Ясуда, аналитик Toyo Securities, извинился за ошибочное заявление о продажах Final Fantasy 16, которое он ранее оценил в 3,5 млн копий.

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