Маркус Кукурелья объявил о возможном завершении карьеры в сборной после ЧМ-2026

Испания, действующий чемпион Европы, сыграет против Аргентины в решающем матче 19 июля. Кукурелья сообщил журналистам, что если команда выиграет чемпионат мира, то на следующий день он позвонит тренеру Луису де ла Фуэнте и объявит о завершении выступлений за сборную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии