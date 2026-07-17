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Регионы России

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Маркус Кукурелья объявил о возможном завершении карьеры в сборной после ЧМ-2026

Маркус Кукурелья объявил о возможном завершении карьеры в сборной после ЧМ-2026

Испания, действующий чемпион Европы, сыграет против Аргентины в решающем матче 19 июля. Кукурелья сообщил журналистам, что если команда выиграет чемпионат мира, то на следующий день он позвонит тренеру Луису де ла Фуэнте и объявит о завершении выступлений за сборную.

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