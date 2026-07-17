Маркус Кукурелья объявил о возможном завершении карьеры в сборной после ЧМ-2026

Испания, действующий чемпион Европы, сыграет против Аргентины в решающем матче 19 июля. Кукурелья сообщил журналистам, что если команда выиграет чемпионат мира, то на следующий день он позвонит тренеру Луису де ла Фуэнте и объявит о завершении выступлений за сборную.