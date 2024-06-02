Экономика Италии из-за антироссийских санкций потеряла 10—15 млрд евро

Из-за введённых против России санкций итальянская экономика потеряла около 10—15 млрд евро. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
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