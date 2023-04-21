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Foreign Policy: Киев отложил контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки оружия

Foreign Policy: Киев отложил контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки оружия

24 февраля 2022 года на территории Украины ВС РФ начали СВО. Киев планировал пойти в контрнаступление в апреле 2023 года, однако острый дефицит вооружения заставил ВСУ отложить боевые действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

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