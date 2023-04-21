Foreign Policy: Киев отложил контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки оружия

24 февраля 2022 года на территории Украины ВС РФ начали СВО. Киев планировал пойти в контрнаступление в апреле 2023 года, однако острый дефицит вооружения заставил ВСУ отложить боевые действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.
24 февраля 2022 года на территории Украины ВС РФ начали СВО. Киев планировал пойти в контрнаступление в апреле 2023 года, однако острый дефицит вооружения заставил ВСУ отложить боевые действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.
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