Foreign Policy: Киев отложил контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки оружия

24 февраля 2022 года на территории Украины ВС РФ начали СВО. Киев планировал пойти в контрнаступление в апреле 2023 года, однако острый дефицит вооружения заставил ВСУ отложить боевые действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.